Beşiktaş Antalyaspor'a hazır!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik maçı yaptı.
Beşiktaşlı oyuncular, antrenmanın ardından kampa girdi.
Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladık. 🦅#BJKvANT pic.twitter.com/aTIcZkojs3— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2022