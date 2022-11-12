Beşiktaş Antalyaspor'a hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2022- 19:46