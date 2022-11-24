Beşiktaşlı futbolcular, bir dönem öğretmenlik yapan teknik direktör Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek vererek, pasta kestiler.

Güneş de futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Öğretmenler geleceğin altyapısını oluşturuyorlar. Öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum. Kısa bir dönem öğretmenlik yapmış olmama rağmen öğrencilerimin başarılarıyla gurur duyuyorum. Aynı şey antrenörlük için de geçerli. İnşallah sizlerle beraber başarılı oluruz. Umarım gelecekte bugünkü durumunuzdan daha iyi yere geleceksiniz. Kazanmak, kaybetmek futbolda var, ona takılmayın. Oyununuzu geliştirmek daha önemli. Hep onun peşinden gidin."