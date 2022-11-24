Beşiktaş altyapısından yetişerek gösterdiği performans ile İskoçya'nın Rangers takımına giden Rıdvan Yılmaz, beklediği süreyi bulamadı. Geçtiğimiz günlerde ise milli yıldız için "Beşiktaş'a dönüyor" şekilde haberler çıktı. Rıdvan konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile İskoçya'nın Rangers kulübüne 6.5 milyon euro karşılığında transfer olan Rıdvan Yılmaz, beklediği süreyi bulamadı. Milli oyuncu bu sezon Rangers formasını 7 kez giydi. Rıdvan için ise basında "Beşiktaş'a dönüyor şekilde borçok haber çıkmıştı. Fotomaç'ın İskoç basınından derlediği habere göre Yıldız oyuncu ise sessizliğini bozdu.

"DÖNMEYE NİYETİM YOK!"

Konu hakkında İskoç basınına konuşan Rıdvan, "En azından 28-29 yaşıma kadar Avrupa'nın üst liglerinde oynayıp kendimi kanıtlamak istiyorum. O yüzden şu an Türk futboluna dönmeye niyetim yok" dedi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, yeni isim olarak Michael Beale'yi düşünüyor.

Rangers ile 5 yıllık kontratı bulunan genç oyuncu, göreve gelecek olan yeni teknik direktörle önümüzdeki aylarda forma şansı yakalayabilir.