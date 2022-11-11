Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma programıyla başladı. Pas ile stretching çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.