BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal gözünü Trabzonspor'un eski yıldızına çevirdi!
FIFA 2022 Katar Dünya Kupası öncesi transfer hareketliliğine başlayan Beşiktaş, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip hedefine Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi koydu. Kartal, yıldız ismi kiralama formülü ile kadroya katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Takvim'in haberine göre ara transfer döneminde kanat transferi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar gündemine Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Wakaeme'yi aldı. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha 'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş alan yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.