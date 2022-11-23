Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a mı dönüyor? Transferde flaş iddia...

Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz istediği forma şansını bir türlü yakalayamadı. Genç futbolcu için ortaya atılan iddia ise Beşiktaş'a geri döneceği yönünde oldu. İşte haberin detayları... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 09:30