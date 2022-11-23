BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ersin Destanoğlu gidiyor mu? Bonservis bedeli...
Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu'nun değerini daha da kaybetmeden satılması gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda yönetim 21 yaşındaki oyuncu için bonservis bedelini belirledi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.11.2022- 09:01
Fotomaç'ın haberine göre genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak.
Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.