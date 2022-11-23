Beşiktaş, yeni stoperini İspanya'da buldu. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar devre arasında ilk olarak savunma bölgesine takviye hedefliyor ve ilk hedef de Atletico Madrid'den Felipe. Fichajes'ten Nacho Domingos'un haberine göre, Felipe'nin Atletico Madrid'le sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona erecek. Bu nedenle Beşiktaş oyuncunun transferini daha düşük bir rakamla kapatmanın fırsatını kolluyor. Atletico Madrid kulübü, Felipe ile sözleşme yenilemeyecek. Brezilyalı oyuncunun performansı düştüğü için Simeone'nin planlarında yer almıyor. 33 yaşındaki Felipe yeni macerasına başlamak için Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor. Haberde oyuncunun peşinde ısrarla giden tek kulübün Beşiktaş olduğu ifade edildi.

ÇAĞLAR GELİRSE SERBEST



Siyah-beyazlı yöneticiler, tecrübeli stoperle ilk etapta 1+1 yıllık anlaşma ve senelik 1 milyon euro + bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Öte yandan Felipe'yi Ocak ayında renklerine katmak isteyen Beşiktaş'a bir iyi haber daha geldi. Atletico Madrid kulübü de Çağlar Söyüncü için Leicester ile masaya oturdu. Bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesi durumunda, İspanyol ekibi Felipe'nin ara transfer döneminde ayrılmasına izin verecek ve sambacı Kartal olacak.



Porto'da 142 resmi maça çıkan Sambacı, ardından A. Madrid'e transfer oldu. Bugüne kadar 357 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki savunmacı bu periyotta 19 gol attı, 10 da asist yaptı. Felipe, profesyonel kariyerinde 2 kez de A Milli Takım'da yer aldı.