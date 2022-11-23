Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim teklif edildi. Takvim'in haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. Kurt hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi. 1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma katılırsa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı.



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak.