Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Şenol Güneş hem transferleri hem de takımda kalacak isimleri belirleme konusunda çalışmalarına hız verdi. Güne'in raporuna göre, Arthur Masuaku, Dele Alli, Welinton Souza, Francisco Montero ve Valentin Rosier gibi isimler hazırlık maçlarında başarılı performans göstermeleri halinde takımda tutulacak.

Beşiktaş'ta 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Dünya Kupası nedeniyle oyuncular 10 günlük tatile çıkarken, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları analizlerini sürdürüyor.



Süper Lig'de oynanan 13 maçı tesislerde izleyen Güneş ve ekibi, futbolcuların bireysel performanslarını tüm yönleriyle masaya yatırıyor.



İstanbul'daki çalışmalarda ve Antalya'da gerçekleşecek kampta 4 hazırlık karşılaşması oynanacak. İstanbulspor ve Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'da en az iki hazırlık maçı yapacak.

Milliyet'in haberine göre; bu maçlar birçok oyuncunun siyah-beyazlı takımdaki kaderini belirleyecek. Arthur Masuaku, Dele Alli, Welinton Souza, Francisco Montero ve Valentin Rosier gibi isimler hazırlık maçlarında başarılı performans göstermeleri halinde takımda tutulacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; aksi halde bu oyuncuların bölgelerine transfer yapılması gündeme gelecek. Teknik heyetin beklentilerine yanıt veremeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

Teknik direktör Şenol Güneş hazırlık maçlarının ardından yönetime kapsamlı bir rapor sunacak.