Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Serik maçında oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışması yaparak başladıkları antrenman; pas, taktik çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
Beşiktaş, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına, 11 Kasım saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.