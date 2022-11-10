Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi Şenol Güneş'siz başladı!

Beşiktaş, Süper Lig’de Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah beyazlılarda basına kapalı yapılan idman Şenol Güneş'in yardımcıları tarafından gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 15:08 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 15:10