Liglerde 2022 Dünya Kupası arasına girilirken, takımlar da bu süreçte transfer çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş'ın yaz döneminde Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün, siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, Beşiktaş da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekipte yaz transfer döneminde satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan Tayfur Bingöl'ün geleceği de merak ediliyordu. Konuyla ilgili 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Takvim'e özel açıklamalarda bulundu.

Futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına dair konuşan Altıparmak, "Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş'ta mutlu ve futboluna bakıyor. İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur'un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık. Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder. Alanyaspor'a opsiyon konusunu zaten sormasına da gerek yok. Ama şu anda bunları konuşmak için erken. Beşiktaş ile geleceğe dönük bir konuşma henüz olmadı. Tayfur'un odaklandığı şey düzenli olarak oynayabilmek ve takımına da maksimum katkıyı vermek" ifadelerini kullandı.