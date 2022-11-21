Beşiktaş'ta öncelikli takviye bölgelerinden biri stoper bölgesi... Bu doğrultada çalışmalarını sürdürüp Kaan Ayhan'la tekrar temasa geçen siyah beyazlılarda AZ Alkmaar'lı futbolcu Martins İndi ismi de gündeme geldi. Daha önce de Kartal'ın listesine giren 30 yaşındaki savunmacı için teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alan yönetimin piyasa araştırmasına başladığı hatta piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan 1.85'lik stoper için 1.5 milyon euro civarında bir teklif yapılmasının planlandığı belirtildi.



SAKATLIKLA BOĞUŞTU



Fotomaç'ın haberine göre, oyuncunun menajerlik şirketiyle de temasların başlama aşamasında olduğu öğrenildi. Sol ayaklı olması nedeniyle tercih sebebi olan Indi, sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor. Daha önce Stoke City, Porto, Feyenoord gibi takımlarda da forma giyen oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İndi'nin transferindeki tek handikap ise oyuncunun bu sezon yaşadığı sakatlıklar oldu. Bu sezon 11 maça çıkan İndi kasık sakatlığı ve uyluk problemi nedeniyle 15 maç kaçırdı.



Kariyerinde 425 maçta forma giyip 14 gol, 7 asist üreten İndi, oynadığı mevkinin riskine rağmen 3 kırmızı gördü. Hollanda milli takımında ise 36 kez oynayıp 2 gol attı.



Weghorst: Pişman olmazsın



Beşiktaş, Indi için çalışmalara yeni başlasa da oyuncu durumdan çoktan haberdar oldu bile... Alınan bilgilere göre İndi'nin milli takımdan arkadaşı olan Weghorst ile bir görüşme yapıp Beşiktaş hakkında bilgi aldığı belirtildi. Weghorst'un "Sandığından daha zor bir lig. Büyük bir takım ve muhteşem bir stat atmosferi var. Kesinlikle pişman olmazsın" sözleriyle Beşiktaş'ı övdüğü kaydedildi.