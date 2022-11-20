Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte Şenol Güneş, takımdaki oyuncuların performansını yakından takip ederken, Berkay Vardar'la özel olarak ilgileniyor. Deneyimli çalıştırıcı Dünya Kupası arasını fırsat bilip genç oyuncuyla yakından ilgileniyor ve orta sahada Josef de Souza'nın alternatifi olarak düşünüyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal'da, Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu Berkay Vardar'ın performansı yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planladığı belirlendi.

Milliyet'in haberine göre; Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çeken Berkay'ın, Josef de Souza'nın alternatifi olarak düşünüldüğü ifade edildi. Josef'in form ve sakatlık durumlarıyla ilgili kafasında soru işaretleri bulunan teknik patron Şenol Güneş'in, Dünya Kupası arasında Berkay'la özel olarak ilgileneceği vurgulandı.

Valerien Ismael, 1,88 boyundaki Berkay Vardar'a Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 maçta ilk 11'de şans tanırken, bir karşılaşmada sonradan oyuna dahil etmişti.