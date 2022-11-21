Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelişinin ardından transfer çalışmaları sürüyor. Güneş Masuaku'dan memnun olmaması sebebiyle sol beke takviye istedi. Yönetim ise Rıdvan Yılmaz için harekete geçti.

Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelişinin ardından transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi. Siyah beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski göz ağrısı için temasa geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibiyle bu sezon 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.