Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. Beşiktaş, Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı. Siyahbeyazlıların gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle yönetimin de dikkatini çekti. Beşiktaş'ın Aralık ayında oyuncuyla resmi olarak temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.
Piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon euro olan yıldız futbolcunun, kulübü Parma ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol üretti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Dennis Man operasyonu! Rachid Ghezzal'ın yerine gelecek
Beşiktaş'ta ameliyat olan Rachid Ghezzal'ın geri dönüşünün uzaması sebebiyle o bölgeye transfer kararı alındı. Bu doğrultuda harekete geçen siyah beyazlılar, İtalya Ligi takımlarından Parma’da forma giyen Dennis Man için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. Beşiktaş, Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı. Siyahbeyazlıların gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle yönetimin de dikkatini çekti. Beşiktaş'ın Aralık ayında oyuncuyla resmi olarak temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.