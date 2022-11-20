Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. Beşiktaş, Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı. Siyahbeyazlıların gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle yönetimin de dikkatini çekti. Beşiktaş'ın Aralık ayında oyuncuyla resmi olarak temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.



Piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon euro olan yıldız futbolcunun, kulübü Parma ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol üretti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti.