Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki listesindeki isimlere bir yenisi daha eklendi. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme'nin siyahbeyazlıların radarına girdiği ifade edildi. Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Nwakaeme, yeni takımında aradığını bulamadı. Arap ekibinde mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Fayha'dan ayrılık ihtimali yüksek olan Anthony Nwakaeme için Türkiye'den Beşiktaş devrede. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. Al-Fayha'da mutsuz olan Nwakaeme için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onay verdiği ve siyahbeyazlıların Nijeryalı yıldızı Ocak'ta kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.



7 MAÇTA 3 GOL ATTI



Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 7 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 467 dakika süre alan Nijeryalı kanat, 3 golle skora etki etti.

Trabzonspor formasıyla 145 resmi maça çıkan Nijeryalı yıldız bu periyotta 47 gol atarken, 40 da asist yaptı ve toplamda 87 gole direkt olarak katkı sağladı. Nwakaeme, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 399 resmi maça çıktı. 4. kez dalya demesine sadece 1 maçı kalan yıldız oyuncu bu dönemde 121 gol, 88 asist yapmayı başardı.