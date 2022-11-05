BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in derbi planı! Galatasaray'ı böyle devirecek

Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Beşiktaş, Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Öte yandan siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ise dev derbi için planını hazırladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 06:40