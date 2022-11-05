Şenol Güneş Ümraniyespor maçıyla Beşiktaş'taki ikinci dönemine harika bir start verdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in derbi planı! Galatasaray'ı böyle devirecek
Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Beşiktaş, Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Öte yandan siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ise dev derbi için planını hazırladı. İşte detaylar...
Güneş, G.Saray karşısında da kazanmak için tüm planlarını yaptı.
NEF Stadı'nda oynanacak derbi öncesi rakibine son derece iyi çalıştı.