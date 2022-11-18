Beşiktaş'ta Hakim Ziyech'in maliyeti dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ta orta saha arayışları kapsamında çalışmalar sürerken listede ilk sırada Hakim Ziyech vardı. Faslı futbolcu için Milan'ın 20 milyon Euro'luk teklifi gözden çıkardığı öğrenildi. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 11:33