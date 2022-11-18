Beşiktaş'ta Hakim Ziyech'in maliyeti dudak uçuklattı!
Beşiktaş'ta orta saha arayışları kapsamında çalışmalar sürerken listede ilk sırada Hakim Ziyech vardı. Faslı futbolcu için Milan'ın 20 milyon Euro'luk teklifi gözden çıkardığı öğrenildi. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ın transfer listesindeki adaylarından biri olan Hakim Ziyech'in maliyeti adeta dudak uçuklattı. Chelsea'de beklentilerin altında kalan Ziyech için İngiliz ekibine kiralama teklifi sunmaya hazırlanan Kara Kartal'ın karşısına güçlü rakipler çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan'ın Ziyech'le sözleşme yapmak için, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Chelsea'ye 20 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazdı.