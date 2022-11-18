Beşiktaş'a geldiği günden bu yanan bir türlü istediği performansı gösteremeyen Tyler Boyd konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar Boyd'un sözleşmesini feshetti.

Şenol Güneş ile yeni bir döneme geçiş yapan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılarda bir oyuncu daha sözleşmesi sona ermeden kulüple yollarını ayırdı.

Kiralık oynadığı Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kendini bir türlü kanıtlayamadı.

Önce Demir Grup Sivasspor, sonrasında ise Çaykur Rizespor'a kiralık gönderilen ABD'li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi.



TFF üzerinden fesih

Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd'un kontratı bu sezon sonunda bitecekti.

A takım listesine yazılmadığı için çalışma özgürlüğünün elinden aldığına inanan Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli oyuncunun fesih işlemi 4 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Bu işlem, TFF'nin internet sitesine de yansıdı. Ancak Beşiktaş Kulübü fesih işlemiyle ilgili KAP'a henüz bir bildirim göndermedi.

Alacaklarının tamamının ödenmesi gerekebilir

Tyler Boyd, Beşiktaş'tan ayrılsa bile futbolcunun "haklı feshi" onaylanırsa, siyah-beyazlılar, kalan tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak.

Taraflar arasında uzlaşma olmaması durumunda 27 yaşındaki ABD'li oyuncunun FIFA'ya gidebileceği ve hukuksal süreç başlatabileceği ifade edildi.