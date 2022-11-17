Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Kartal'ın, Yunanistan Ligi takımlarından Olimpiakos'ta boy gösteren Marcelo için girişimde bulunduğu kaydedilmişti. Yunan basınından konuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

SDNA'da yer alan habere göre, Marcelo siyah beyazlılara önerildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi transferi veto etti.

Haberde Olimpiakos'un, Marcelo'ya takım bulması için izin verdiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin de bu talep sonrası Beşiktaşlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak bu görüşme sonrası yönetimin transferi reddettiği ifade edildi.