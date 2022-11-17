Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, gözünü Arjantin'e çevirdi. Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Kartal, CA Talleres takımında forma giyen Enzo Diaz için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta, lige Dünya Kupası sebebiyle ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmadığı ve o bölgeye transfer istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda arayışa geçen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Arjantin basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, CA Talleres takımında forma giyen Enzo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, siyah beyazlıların, 26 yaşındaki sol bek için 2 milyon Dolar'ın üzerinde bir resmi teklif yaptığı ifade edildi. Ancak bu teklifin Talleres kulübü başkanı tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde iki tarafın transfer için yeniden görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Arjantin ekibinin, 1.75 boyundaki sol bekle sözleşme yenileme çalışmaları içinde olduğu ancak Diaz'ın teklifi kabul etmemesi durumunda Beşiktaş'a satılacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Enzo Diaz'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Bu sezon 46 maça çıkan Diaz, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Diaz kariyerinde, Talleres'in yanı sıra Agropecuario'da da forma giydi.