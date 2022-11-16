Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli'nin performansı, siyah-beyazlı camianın beklentisinin çok altında kalmış durumda. Dele Alli, Tottenham'daki 7 yıllık süresi ocak ayında sona erdikten ve Everton'a gittikten sonra kendini Süper Lig'de buldu. Lampard'ın gözden çıkardığı Alli, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer, aslında 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden alevlendirmeyi amaçlıyordu ama şu ana kadar beklenen olmadı. Hatta bununla ilgili olarak Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, "Ağustos ayında 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi. Beşiktaş'taki ikinci maçında gol attı ama sonrasında oynadığı maçlarda ağları bulamadı. Tottenham'da gözden düşen, Everton'dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş yaşanıyor" ifadelerine yer verildi.