Beşiktaş'ta Elneny iddiası! Arteta...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in menajeri Mikel Arteta, devre arası transfer dönemi için planlamasını yaptı. Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile ilgili Arteta'nın kararı da ortaya çıktı.

Uzun süreli bir sakatlığın ardından beklenenden 1 ay önce sahalara dönen Mohamed Elneny için Arteta, "12 hafta oynamamasını bekliyorduk ama inanılmaz bir iyileşme gösterdi. Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve herkesi de zorluyor" ifadesini kullandı.Takvim'in haberine göre Mikel Arteta, Ada basını tarafından da 'yumuşak' kalmakla eleştirilen orta sahalarına dinamizm ve devamlılık katacak bir futbolcunun transferini Arsenal yetkililerinden talep etti. Partey, Granit Xhaka gibi oyuncuların dışında Albert Sambi Lokonga da Arteta'nın kadrosunda bulunan isimlerden biri durumunda.Mohamed Elneny, tıpkı Arsenal'de birçok futbolcunun olduğu gibi menajer Mikel Arteta'dan çekiniyor. Futbolcu, Arteta ile ilgili görüşü sorulduğunda, "Mikel Arteta, Aubameyang'ı kadro dışı bırakmış bir menajer. Kaptana bunu yapan, diğer futbolculara ne yapmaz ki? Küçük bir hatamızda aynı sorunu biz de yaşayabiliriz. Bu yüzden herkes kendisine dikkat ediyor" demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Elneny bu sezon Arsenal'de, Premier Lig, Lig Kupası ve Avrupa Ligi dahil olmak üzere sadece 4 karşılaşmada oynadı ve 246 dakika şans buldu. Son 2 haftada yalnızca 4 dakika süre alabilen Elneny, geçen sezon 11 maçta ilk 11'de oynamış ve 2 asist üretmişti.





BEŞİKTAŞ PERFORMANSI VE MALİYETİ

2019-20 sezonunda Mohamed Elneny, Beşiktaş forması ile 36 maçta 3063 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asist üretti. Mısırlı orta saha oyuncusu Arsenal'den önce İsviçre ekibi Basel'de de top koşturmuştu. Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken Arsenal'e herhangi bir kiralama bedeli ödenmememişti. Futbolcu ise 1.5 milyon euro yıllık ücret kazandı.