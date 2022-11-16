Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle stoper bölgesindeki eksikliği gidermek için rotasını bu mevkiye çeviren Kara Kartal listesine yeni bir isim daha ekledi, Berat Djimsiti... Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Şenol Güneş'in devre arasında mutlaka bir stoper takviyesi istemesi üzerine hareke geçen siyah-beyazlılar sadece topla iyi çıkıp, uzun top atan değil aynı zamanda sert ve temaslı oyuncu seven bir stoper peşinde. Bu isimlerden biri de 29 yaşındaki Berat Djimsiti olurken, gelen ilk bilgilerin olumlu olduğu belirtildi.

BU AKŞAMKİ MAÇTA OYNAYACAK



Beşiktaş yönetimi ilk olarak Atletico Madrid'le yollarını ayıracak olan Felipe için temasa geçti ancak teknik direktör Şenol Güneş elinde alternatiflerinde olmasını istiyor. Ceyhun Kazancı'nın Scout ekibinin listesinde yer alan stoperleri milli arada izleme kararı alan Güneş son anda bir değişiklik olmazsa yardımcısı Bayram Bektaş'ı, Arnavutluk'a gönderecek. Bektaş, Başkent Tiran'da Arnavutluk ile İtalya arasında oynanan hazırlık maçında ev sahibi takımın 1.90'lık dev stoperi Berat Rıdvan Djmsiti'yi izleyecek.



ATALANTA'DA 13 GOLE KATKI VERDİ



Arnavut bir ailenin İsviçre'de doğan oğlu olan Djimsiti, geçirdiği sakatlık yüzünden bu sezon forma giydiği Atalanta'da çok fazla forma bulamıyor. Merih Demiral'ın gerisinde kalan ve devre arasında ayrılması ya da kiralık olarak bir takıma gitmesi gündemde olan 29 yaşındaki oyuncu için Bayram Bektaş'ın sunacağı rapora göre hareket edilecek. Atalanta'da 165 resmi maçta görev yapar Arnavut stoper bu periyotta 7 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak da katkı sağladı.



Zürih altyapısından yetişen Djimsiti, İsviçre ekibinde toplam 199 maça çıktı. U18 ve U21 takımlarında 34 karşılaşmada görev yapan Arnavut oyuncu, A takımda da 135 maçta oynadı. Tüm takımlarda görev yaptığı 429 karşılaşmada sadece 1 kez kırmızı kart gördü.