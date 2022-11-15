Beşiktaş'ta Nwakaeme ısrarı! Yönetim harekete geçti
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ısrarla istediği Nwakaeme konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetim Nijeryalı futbolcu için devre arasından kulübüyle temasa geçme kararı aldı. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfere dair verdiği raporda iki mevkiye dikkat çekti. Fotomaç'ın haberine göre deneyimli teknik adam öncelik olarak kanat bölgesine oyuncu alınmasını isterken, yönetim de harekete geçti. Beşiktaş'ın hedefinde ilk olarak eski Trabzonsporlu Nwakaeme var. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun ismini teknik direktör Şenol Güneş dile getirdi ve belki de isim verdiği ilk oyuncu oldu. Siyah beyazlılar Al-Fayda'da forma giyen başarılı oyuncu için bu ay içerisinde temaslara başlayıp Ocak ayındaki transfer döneminde işi bitirmek istiyor.