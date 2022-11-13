Valerien Ismael Beşiktaş'ı yaktı! İşte o rakam

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael döneminde yapılan ağır yüklemelerin bedelini ödemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılarda bu sezon yaşanan sakatlıkların ardı arkası kesilmedi. Kartal, ligin henüz yarısına dahi gelmemişken 14 sakat verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2022- 10:39