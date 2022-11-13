Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için çalışmaları hız kazanırken, teknik direktör Şenol Güneş de aktif rol oynuyor. Siyah-beyazlıların sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği ancak Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis bedeli istediği Kaan Ayhan'la Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda beraber çalıştığı ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'ı ikna etti. Transferin bundan sonraki kısmı ise daha zorlu. Kaan Ayhan transferinin maliyeti 5 milyon Euro civarında gerçekleşecek ancak siyah-beyazlı kulüp harcama limitlerine takılıyor.

Kadroda düşünülmeyen Montero ve Welinton'dan birininin mutlak suretle gönderilmesi gerekiyor. Montero'ya İspanya'dan, Welinton'a ise Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu ve yönetimin teklif beklediği öğrenildi.