Beşiktaş, Mohamed Elneny'i Süper Lig'e geri döndürmek için harekete geçti. 2019 yılında 1 yıllık kiralık siyah-beyazlı formayı giyen Mısırlı defansif orta saha, o dönem gösterdiği performans ile oldukça beğenilmişti. Akşamın haberine göre, Şenol Güneş ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da Elneny yeniden gündemde.

MOHAMED ELNENY 2. SÜPER LİG MACERASINA ÇIKABİLİR



Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan ve tamamen rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Mohamed Elneny, sadece 4 maça çıkabildi. Şenol Güneş ile şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyen Beşiktaş, kadro derinliğini artırmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlılarda orta saha için düşünülen ilk isim Mohamed Elneny oldu. Beşiktaş, Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Mısırlı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Arsenal ile 2023 Haziran'ında sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak bakabileceği düşünülüyor.

Siyah-beyazlılar devre arasında kiralık, sezon sonu ise bonservissiz bir şekilde Elneny'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Arsenal'in de bu sezon gözden düşen Mısırlı orta sahanın takımdan gitmesine sıcak bakacağı ifade ediliyor.