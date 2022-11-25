Beşiktaş'ta sezon başında Everton'dan büyük umutlarla kiralanan Dele Alli'nin takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Dünyaca ünlü İngiliz yıldız forma giydiği toplam 8 maçta 2 gol atarken, orta alandaki performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamadı.

SON KARAR GÜNEŞ'İN

Siyah-beyazlı teknik heyet bir aylık hazırlık sürecinde Dele Alli'yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, 26 yaşındaki oyuncuya hazırlık maçlarında ve Dünya Kupası'ndan sonra oynanacak lig karşılaşmalarında form durumuna göre şans tanıyacak.

LİSANSI ÇIKARILMAYABİLİR

Sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunan Dele Alli bulduğu şansları iyi değerlendirirse takımda kalacak. Aksi halde İngiliz futbolcunun kadroda kendine yer bulması bir hayli zorlaşacak. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı teknik heyetin, performansını artıramaması halinde sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek A takım listesine Delle Alli'nin ismini yazmayabileceği iddia edildi.