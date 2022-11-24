Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yabancı sınırına takıldı. 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlılarda, yeni transferler yapılması için yabancı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadroda düşünülmeyen Welinton ise takımda kalmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var. Bu doğrultuda elden çıkarılmak istenen Welinton ayrılmaya yanaşmıyor.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kalma niyetinde olduğu ifade edildi. Yıllık 850 bin Euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması.

MONTERO'NUN İSTANBUL İNADI

Kartal'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği Francisco Montero'nun ise Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.