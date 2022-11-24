Beşiktaş 10 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı!

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarına, 10 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 18:54