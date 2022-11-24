Beşiktaş 10 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı!
Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarına, 10 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2022- 18:54
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması sonrası minyatür kale maçla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Akşam antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirilecek.