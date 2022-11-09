Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ta sağ ayağında yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat olan Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusunun, formasına kavuşmasının 2 ayı bulacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.11.2022- 11:23
2 AY SONRA SAHADA
Sağ ayak ikinci tarak kemiği parmak bileşkesi eklem kapsülündeki gerilme ve kısmi yırtık nedeniyle bıçak altına yatan Cezayirli futbolcu yaklaşık 6 hafta sonra bireysel saha çalışmalarına başlayabilecek. Milliyet'in haberine göre, 2022 yılını kapatan Ghezzal'ın formasına kavuşması ise 2 ayı bulacak.
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada özel çalışmalar gerçekleştirecek olan Rachid Ghezzal'ın Kasımpaşa ile 8 Ocak'ta oynanacak Süper Lig'in 18. hafta maçında takımdaki yerini alması planlanıyor. Yetenekli futbolcu rehabilitasyon sürecinde bir problemle karşılaşmaması durumunda bu müsabakanın kadrosunda yer alabilecek.