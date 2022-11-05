Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.







GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst.

GHEZZAL FORMA GİYEMEYECEK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.

Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cimbom; Gaziantep FK'yı 2-1 ve Konyaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor'a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

14 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMIS'TEN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezaları sona erdi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını yapılan itirazlar üzerine TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya indirdi. Boey ile Abdülkerim, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Fernando Muslera, derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş derbisine sarı-kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbi için satışa çıkan biletler kısa bir sürede tükendi.