Bu sezon savunma hatalarından çok çeken ve 10 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında stopere takviye yapılmasını isterken mevcut oyuncular için bir analiz hazırlayıp yönetime sundu. Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli hoca, kadrodaki 5 stoperi incelediği raporunda 2 isme de "Gönderilsin" notu düştü. İşte Güneş'in hazırladığı savunma analizi:

TALHA UYUMLU DEĞİL

Saiss iyi ancak yeterince hızlı değil. Tayyip Talha istekli fakat Saiss'le tam uyum sağlamış değil. Oyun kurmada yetersiz. Montero fizik gücü olarak yetersiz. Hem hava toplarında hem ikili mücadelelerde istenen seviyede değil. Kiralanabilir ya da gönderilebilir. Welinton çok ağır ve hataya açık bir oyuncu. Devre arasında gönderilebilir. Emrecan çok genç ve bu nedenle yeterli tecrübede değil. Gelişime ihtiyacı var.