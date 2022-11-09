İngiltere'nin West Ham United takımından kiralanan Masuaku, performansı ile eleştirilerin odağı haline geldi. Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'in Kongolu oyuncuyu yetersiz bulduğu ve altyapıdan yetişip Rangers'a bonservisiyle transfer edilen Rıdvan Yılmaz'ı istediği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Devre arasında sol beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş bu mevki için kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı West Ham'dan sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Arthur Masuaku'nun performansını yetersiz buldu. Takvim'in haberine göre Güneş, sezon başında İskoç ekibi Rangers'a bonservisiyle transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralamansını talep etti.

TEKLİFE SICAK SAKIYOR

Van Bronckhorst'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta düzenli olarak forma giyemeyen ve Hırvat yıldız Borna Barisic ile girdiği rekabette geride kalan genç sol bekin de Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ OLUR

Milli futbolcu için Trabzonspor ve Galatasaray'ın devrede. Ancak Rıdvan'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihinin Beşiktaş olacağı belirtildi. Bu sezon Rangers ile 7 maçta sahaya çıkan Rıdvan,1 asistle oynadı. Yıldız oyuncu sezon başında 6 milyon 250 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı İskoç ekibinin yolunu tutmuştu.