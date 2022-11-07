Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, son 6 derbide galibiyet alamadı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'ta moral bozan derbi istatistiği!
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar Icardi'nin golleri ile 2-1 kazanmayı başardı. Bu mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı ekipte şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. İşte o detay... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı ekip, uzun süreli tarihi rekabetlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 6 derbi maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatamadı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Kara Kartal, bu takımlarla oynadığı son 15 derbide ise sadece 4 galibiyet aldı.