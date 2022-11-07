Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana 14 oyuncu sakatlık yaşarken takımın fiziksel açıdan yetersiz kaldığı 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bir kez daha görüldü.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'in büyük sorunu! Valerien Ismael'in antrenmanları...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig2in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncuların çabuk yorulması ve adele sakatlıklarından dolayı isyan etti. Güneş bir an önce Dünya Kupası arasının gelmesi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılarda bu durumun Valerien Ismael'in ağır antrenmanlarından dolayı olduğu öğrenildi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Şenol Güneş ise sorunu çözmek için kolları sıvadı.
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, "Takımda fiziksel açıdan genel bir sorun var" açıklamasını yapmıştı.