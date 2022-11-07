BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'in büyük sorunu! Valerien Ismael'in antrenmanları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig2in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncuların çabuk yorulması ve adele sakatlıklarından dolayı isyan etti. Güneş bir an önce Dünya Kupası arasının gelmesi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılarda bu durumun Valerien Ismael'in ağır antrenmanlarından dolayı olduğu öğrenildi. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 06:40