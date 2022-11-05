Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sürpriz değişiklik!
Şenol Güneş'i takımın başına geçiren Beşiktaş, derbi maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Siyah beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kartal'da derbi kadrosu büyük ölçüde belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Kartal, şu ana kadar ligde 12 maça çıktı.