Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası sonrası kulüpler bu boşlukta transfer çalışmalarına başladı. Henüz ara transfere 50 günden fazla bir zaman olsa da Fenerbahçe ve Beşiktaş, stoper transferinde karşı karşıya geldi. İngiliz basınından ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası sonrası kulüpler bu boşlukta transfer çalışmalarına başladı. Henüz ara transfere 50 günden fazla bir zaman olsa da Fenerbahçe ve Beşiktaş, stoper transferinde karşı karşıya geldi.

Devre arasında stoper hamlesi yapmak isteyen iki kulübün de gündemindeki futbolcu Çağlar Söyüncü. A Milli Takım'ımızın başarılı stoperi bu sezon formasından uzak kaldı. Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ın planları arasında olmayan Çağlar, bu sezon Premier Lig'de yalnızca bir maç oynayabildi. 26 yaşındaki yıldız Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listelerinde birinci sırada. Tüm bu gelişmelerle birlikte İngiliz basınından ise önemli bir iddia ortaya atıldı.

Leicester City haberlerini paylaşan LeicestershireLive'ın haberine göre; kulüpten ayrılması beklenen 5 futbolcu var.

O futbolcular Vestergaard, Ayoze Perez, Dennis Praet ve Youri Tielemans ile birlikte Çağlar Söyüncü. Haberin detayında Leicester City taraftarlarının yeniden Çağlar Söyüncü'nün yükselişini görmek istediği ifade edilse de menajer Brendan Rodgers'ın oyuncuya inancı kalmadığı ifade edildi. Öte yandan bir başka detay olarak ise, 2023 yazında kontratı bitecek olan Çağlar için Leicester City'nin devre arasında bir miktar da olsa para kazanmak istediği kaydedildi.

Oyuncuyu A Milli Takım döneminde de çalıştıran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ısrarla istediği bilinirken, Fenerbahçe hocası Jorge Jesus ise ilk 11'de oynayacak bir stoper transferi bekliyor. Yakın zamanda Çağlar Söyüncü için sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Çağlar için kulübü Leicester, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle makul bir bonservis bedeli bekleyecek.