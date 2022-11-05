Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbi sonrasında siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Kritik bir maç oynadık. Hem bizim için hem de rakip için. Oyunda da eksiklerimiz vardı, fizik ve teknik olarak da. Savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil.

Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Zaman zaman çok geride kaldık. Bizim böyle oynamamız doğru değil.

Zaman zaman kaos futbolu oynanıyor ama kaosa vesile olacaksanız bu kötü bir şey. Rakibi eleştirmek için söylemiyorum. Hakem, biz, zaman zaman oluyor. 4 dakika oluyor ve oynanmayan sürenin bir yararı yok.