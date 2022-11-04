BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. İşte o liste...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, uzun süre sonra kadroya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.