Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, buluşmada kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.