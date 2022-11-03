TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Eren Erdoğan atağı! Özel olarak izlendi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde geleceğe yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Yönetimin, TFF 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen Eren Erdoğan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte flaş transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 12:57