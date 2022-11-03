Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Eren Erdoğan atağı! Özel olarak izlendi
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde geleceğe yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Yönetimin, TFF 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen Eren Erdoğan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte flaş transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da transfer operasyonunu yürütüyor.
Kartal, sezon başında iddialı isimleri transfer etmişti.