Beşiktaş yönetimi, liglere verilecek Dünya Kupası arasında eski futbolcularına jübile maçı ayarlamaya planlıyor.
Beşiktaş'tan eski futbolcularına jübile kararı! İşte o yıldızlar
Beşiktaş'ta yönetimden flaş bir karar geldi. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, geçtiğimiz dönemlerde siyah beyazlılarda forma giyen eski futbolculara jübile yapma kararı aldı. Kartal, birçok eski yıldızını çağıracağı organizasyonu Dünya Kupası arasında gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte jübile maçında yer alacak olan isimler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
QUARESMA GELİYOR!
Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi haline gelen eski futbolcuların yer alacağı jübile maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in en sevdiği oyuncular arasında yer alan Ricardo Quaresma başı çekecek.
AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı yönetim, milli arada Vodafone Park'ta düzenlenecek özel maçta tribün geliri ve forma geliri de elde etmek istiyor.