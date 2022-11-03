Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak.
Stefan Kuntz Galatasaray - Beşiktaş derbisinde o isimleri izleyecek!
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbiyi yakından takip edecek. Zorlu mücadeleyi Hamit Altıntop ile izleyecek olan Kuntz'un gözü o 2 yıldızda olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, seyircisi önünde mutlak 3 puan hedefinde.