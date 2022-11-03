Stefan Kuntz Galatasaray - Beşiktaş derbisinde o isimleri izleyecek!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbiyi yakından takip edecek. Zorlu mücadeleyi Hamit Altıntop ile izleyecek olan Kuntz'un gözü o 2 yıldızda olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 12:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022- 12:52