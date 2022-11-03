Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier samimi açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon öncesi Rachid Ghezzal ile birlikte adı sık sık Galatasaray ile anılan Rosier'den flaş bir itiraf geldi. İşte o açıklamalar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Footmercato'ya konuşan Rosier, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Valentin Rosier'in açıklamaları: