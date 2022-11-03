Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelişiyle yeni bir sayfa açan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken hoca da oyuncuları tanımaya çalışıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten öğrencilerine Galatasaray motivasyonu! İşte o konuşma
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde ilk derbi maçına çıkacak olan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına bir motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelişiyle yeni bir sayfa açan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken hoca da oyuncuları tanımaya çalışıyor.
Ümraniyespor maçı sonrası "Oyuncuları denemek, kimin ne yapacağını görmek istedim" diyen Güneş, bu nedenle taktik ağırlıklardan çok futbolcu motivasyonunu önde tutuyor.
Fotomaç'ın haberine göre; çarşamba günkü idman öncesi "Bazı arkadaşlarınızla gerek burda gerek milli takımda daha önce çalıştık. Birbirimizi tanımak, oyun felsefemizi oturtmak için yeterli zamanımız olmadı" diyerek söze başlayan tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: