Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'dan siyah beyazlılarla ilgili bir paylaşım geldi. Portekizli oyuncu, Şenol Güneş'in fotoğrafının olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan siyah beyazlılarla ilgili bir paylaşım geldi.



Portekizli oyuncu, Şenol Güneş'in fotoğrafının olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Quaresma paylaşımında, "Hoş geldin büyük usta." ifadelerini kullandı.



Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bunu kendi kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı.