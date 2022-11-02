Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor'a 2-1'lik sonuçla kaybetmesi sonrasında görevine devam edemeyen teknik direktör Valerien Ismael'in durumuyla ilgili olarak kulübün en yetkili isimlerinden biri olan Ceyhun Kazancı'dan açıklama geldi.