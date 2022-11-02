Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçı sonrası Valerien Ismael ile yollarını ayırmıştı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael itiraf etti! Hatayspor maçında sonra...
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı sonrası yollarını ayırdığı Valerien Ismael'den çarpıcı bir itiraf geldi. Fransız çalıştırıcı, siyah beyazlıların 1-0 öne geçip 2-1 kaybettiği karşılaşma sonrası flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi9
Siyah beyazlılar, Hatayspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 kaybetmişti.
Bu yenilgi sonrası Fransız hocaya yoğun eleştiriler gelmiş ve istifası istenmişti.